Australia's Fuel Resilience Amid Global Tensions

Australia's fuel supply remains robust with no immediate plans for rationing, despite the effects of the Iran war. Energy Minister Chris Bowen reassured that the nation has ample reserves and operational refineries. Prime Minister Anthony Albanese advised against panic-buying, emphasizing responsible consumer behavior.

Devdiscourse News Desk | Sydney | Updated: 22-03-2026 05:57 IST | Created: 22-03-2026 05:57 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
Australia's fuel supply remains strong despite global tensions, with Energy Minister Chris Bowen assuring no immediate plans to ration fuel.

Australia imports 90% of its fuel but maintains reserves, managing well despite canceled shipments, with continuous operations from its two refineries.

Prime Minister Anthony Albanese cautioned against panic buying and announced efforts to bolster the supply chain, with Anthea Harris leading a new task force.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Georgia Woman Faces Rare Murder Charge Over Abortion

Georgia Woman Faces Rare Murder Charge Over Abortion

 Global
2
Tensions Escalate: U.S. Deploys Marines Amid Middle East Crisis

Tensions Escalate: U.S. Deploys Marines Amid Middle East Crisis

 Global
3
Cuba Stands Firm: Political System Non-Negotiable Amid U.S. Talks

Cuba Stands Firm: Political System Non-Negotiable Amid U.S. Talks

 Global
4
Deluge Disaster: Hawaii's Aging Dam Threatens Catastrophic Failure

Deluge Disaster: Hawaii's Aging Dam Threatens Catastrophic Failure

 United States

OPINION / BLOG / INTERVIEW

How Machine Learning Is Reshaping Environmental Policy and Water Governance

IMF: Structural Reforms Key to Boosting Lao PDR’s Long-Term Economic Growth

Central Asia’s Resource Boom Hinges on Reform, Investment and Transparency

Women in Power Boost Public Spending Efficiency Across Developing Nations

