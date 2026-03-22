Australia's Fuel Resilience Amid Global Tensions
Australia's fuel supply remains robust with no immediate plans for rationing, despite the effects of the Iran war. Energy Minister Chris Bowen reassured that the nation has ample reserves and operational refineries. Prime Minister Anthony Albanese advised against panic-buying, emphasizing responsible consumer behavior.
Devdiscourse News Desk | Sydney | Updated: 22-03-2026 05:57 IST | Created: 22-03-2026 05:57 IST
Australia imports 90% of its fuel but maintains reserves, managing well despite canceled shipments, with continuous operations from its two refineries.
Prime Minister Anthony Albanese cautioned against panic buying and announced efforts to bolster the supply chain, with Anthea Harris leading a new task force.
(With inputs from agencies.)