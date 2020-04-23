BRIEF-Gilead Says Regrets That WHO Prematurely Posted Data Regarding Remdesivir Study

BRIEF-Gilead Says Regrets That WHO Prematurely Posted Data Regarding Remdesivir StudyReuters | Updated: 23-04-2020 22:51 IST | Created: 23-04-2020 22:51 IST
Gilead Sciences Inc: * GILEAD SCIENCES SAYS "REGRET THAT THE WHO PREMATURELY POSTED" INFORMATION REGARDING ANTIVIRAL DRUG REMDESIVIR STUDY, WHICH HAS SINCE BEEN REMOVED
* GILEAD SAYS INVESTIGATORS IN REMDESIVIR STUDY DID NOT PROVIDE PERMISSION FOR PUBLICATION OF RESULTS * GILEAD SAYS BECAUSE ANTIVIRAL DRUG REMDESIVIR STUDY WAS TERMINATED EARLY DUE TO LOW ENROLLMENT, IT WAS UNDERPOWERED TO ENABLE STATISTICALLY MEANINGFUL CONCLUSIONS
* GILEAD - STUDY RESULTS ARE INCONCLUSIVE; TRENDS IN DATA SUGGEST POTENTIAL BENEFIT FOR REMDESIVIR, PARTICULARLY AMONG PATIENTS TREATED EARLY IN DISEASE * GILEAD - UNDERSTAND DATA HAS BEEN SUBMITTED FOR PEER-REVIEWED PUBLICATION, WHICH WILL PROVIDE MORE DETAILS FROM ANTIVIRAL DRUG STUDY IN NEAR FUTURE Further company coverage:
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