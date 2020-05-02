BRIEF-FDA Says Authorizing Emergency Use Of Remdesivir For Treatment Of COVID-19

BRIEF-FDA Says Authorizing Emergency Use Of Remdesivir For Treatment Of COVID-19Reuters | Updated: 02-05-2020 01:41 IST | Created: 02-05-2020 01:41 IST
U.S. FDA:
* U.S. FDA, IN LETTER TO GILEAD SCIENCES, SAYS AUTHORIZING EMERGENCY USE OF REMDESIVIR FOR TREATMENT OF COVID-19
* FDA SAYS REASONABLE TO BELIEVE THAT BENEFITS OF RDV OUTWEIGH RISKS OF DRUG FOR TREATMENT OF PATIENTS HOSPITALIZED WITH SEVERE COVID-19 Source: https://bit.ly/3cYEtSi Further company coverage:
- READ MORE ON:
- FDA
- GILEAD SCIENCES