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BRIEF-EMA Says GBS To Be Added As Side Effect Of Astrazeneca COVID-19 Vaccine

Reuters | Updated: 08-09-2021 19:45 IST | Created: 08-09-2021 19:45 IST
BRIEF-EMA Says GBS To Be Added As Side Effect Of Astrazeneca COVID-19 Vaccine

European Medicines Agency: * EMA: EMA PUBLISHED NEW SAFETY UPDATES FOR COMIRNATY, COVID-19 VACCINE JANSSEN, SPIKEVAX AND VAXZEVRIA: 08/09/2021

* EMA: PAIN IN LEGS & ARMS OR STOMACH AND INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS HAVE ALSO BEEN INCLUDED IN PRODUCT INFORMATION AS SIDE EFFECTS OF ASTRAZENECA VACCINE * EMA: ASTRAZENECA COVID-19 VACCINE PRODUCT INFORMATION WILL BE UPDATED WITH GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME (GBS) AS A SIDE EFFECT

* EMA, ON MODERNA COVID-19 SHOT: REQUESTED CO TO FURTHER SPECIFY CHARACTERISTICS OF DELAYED INJECTION SITE REACTION, SUCH AS TYPICAL TIME TO ONSET, SEVERITY OF REACTIONS Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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