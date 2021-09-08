BRIEF-EMA Says GBS To Be Added As Side Effect Of Astrazeneca COVID-19 Vaccine
European Medicines Agency: * EMA: EMA PUBLISHED NEW SAFETY UPDATES FOR COMIRNATY, COVID-19 VACCINE JANSSEN, SPIKEVAX AND VAXZEVRIA: 08/09/2021
* EMA: PAIN IN LEGS & ARMS OR STOMACH AND INFLUENZA-LIKE SYMPTOMS HAVE ALSO BEEN INCLUDED IN PRODUCT INFORMATION AS SIDE EFFECTS OF ASTRAZENECA VACCINE * EMA: ASTRAZENECA COVID-19 VACCINE PRODUCT INFORMATION WILL BE UPDATED WITH GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME (GBS) AS A SIDE EFFECT
* EMA, ON MODERNA COVID-19 SHOT: REQUESTED CO TO FURTHER SPECIFY CHARACTERISTICS OF DELAYED INJECTION SITE REACTION, SUCH AS TYPICAL TIME TO ONSET, SEVERITY OF REACTIONS Further company coverage:
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