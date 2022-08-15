BRIEF-AstraZeneca Says Enhertu Delayed Disease Progression In DESTINY-Breast02 Phase III Trial
PHYSICIAN'S CHOICE OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HER2-POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER * ASTRAZENECA - PHASE III TRIAL VERSUS. PHYSICIAN'S CHOICE OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HER2-POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER * ASTRAZENECA: RESULTS CONSISTENT WITH PREVIOUS TRIALS, REINFORCING BENEFIT OF ASTRAZENECA AND DAIICHI SANKYO'S ENHERTU IN PREVIOUSLY TREATED PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage:
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA: ENHERTU SIGNIFICANTLY DELAYED DISEASE PROGRESSION IN DESTINY-BREAST02
* ASTRAZENECA PLC - ENHERTU IMPROVED PFS IN MBC IN DESTINY-BREAST02 * ASTRAZENECA: PHASE III TRIAL VERSUS. PHYSICIAN'S CHOICE OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HER2-POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER
* ASTRAZENECA - PHASE III TRIAL VERSUS. PHYSICIAN'S CHOICE OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HER2-POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER * ASTRAZENECA: RESULTS CONSISTENT WITH PREVIOUS TRIALS, REINFORCING BENEFIT OF ASTRAZENECA AND DAIICHI SANKYO'S ENHERTU IN PREVIOUSLY TREATED PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage:
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