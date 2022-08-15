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BRIEF-AstraZeneca Says Enhertu Delayed Disease Progression In DESTINY-Breast02 Phase III Trial

PHYSICIAN'S CHOICE OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HER2-POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER * ASTRAZENECA - PHASE III TRIAL VERSUS. PHYSICIAN'S CHOICE OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HER2-POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER * ASTRAZENECA: RESULTS CONSISTENT WITH PREVIOUS TRIALS, REINFORCING BENEFIT OF ASTRAZENECA AND DAIICHI SANKYO'S ENHERTU IN PREVIOUSLY TREATED PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Reuters | Updated: 15-08-2022 11:54 IST | Created: 15-08-2022 11:49 IST
BRIEF-AstraZeneca Says Enhertu Delayed Disease Progression In DESTINY-Breast02 Phase III Trial
Representative Image Image Credit: Twitter (@AstraZeneca)

AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA: ENHERTU SIGNIFICANTLY DELAYED DISEASE PROGRESSION IN DESTINY-BREAST02

* ASTRAZENECA PLC - ENHERTU IMPROVED PFS IN MBC IN DESTINY-BREAST02 * ASTRAZENECA: PHASE III TRIAL VERSUS. PHYSICIAN'S CHOICE OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HER2-POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER

* ASTRAZENECA - PHASE III TRIAL VERSUS. PHYSICIAN'S CHOICE OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HER2-POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER * ASTRAZENECA: RESULTS CONSISTENT WITH PREVIOUS TRIALS, REINFORCING BENEFIT OF ASTRAZENECA AND DAIICHI SANKYO'S ENHERTU IN PREVIOUSLY TREATED PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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