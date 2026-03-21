Health Sector Developments: Legal Battles, Acquisitions, and Innovations

The health sector has witnessed significant developments ranging from legal disputes and acquisitions to drug innovations. EyePoint is suing Ocular Therapeutix for alleged false claims, while Prestige Consumer Healthcare acquires Breathe Right in a $1 billion deal. The FDA continues approving significant drugs amidst ongoing public health challenges.

Devdiscourse News Desk | Updated: 21-03-2026 18:26 IST | Created: 21-03-2026 18:26 IST
Health Sector Developments: Legal Battles, Acquisitions, and Innovations
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The health industry is abuzz with major activities and announcements this week. Notably, EyePoint has filed a lawsuit against competitor Ocular Therapeutix, accusing them of disseminating false information about its key eye drug. The case is currently under review in Middlesex County Superior Court, Massachusetts.

In the realm of acquisitions, Prestige Consumer Healthcare is making headlines with its $1.05 billion purchase of the Breathe Right brand from Foundation Consumer Healthcare, a strategic move that underscores the growing trend of consolidations within the health product sector. The deal is positioned to bring substantial post-tax benefits.

Meanwhile, the US Food and Drug Administration continues to play a vital role in healthcare developments, recently approving a significant combination drug by Bristol Myers Squibb for Hodgkin's lymphoma and issuing new safety warnings for Parkinson's drugs. This reflects an ongoing commitment to addressing critical health issues and ensuring the safety of drug therapies in the market.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Tanks and Heir: Kim Jong Un's Daughter Joins Military Show

Tanks and Heir: Kim Jong Un's Daughter Joins Military Show

 South Korea
2
Unilever's Food Division Poised for Transformation in McCormick Merger

Unilever's Food Division Poised for Transformation in McCormick Merger

 Global
3
Qatar LNG Disruption: South Korea's Resilient Energy Stance

Qatar LNG Disruption: South Korea's Resilient Energy Stance

 Global
4
EU Vows to Deliver €90 Billion Loan to Ukraine Despite Hungary's Blockade

EU Vows to Deliver €90 Billion Loan to Ukraine Despite Hungary's Blockade

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Why people trust AI decisions over human judgment

AI literacy gap driving mental health divide among children

AI redefines wildlife monitoring and conservation science

Rethinking education in AI age: Cyborg theory faces new challenges in modern classrooms

