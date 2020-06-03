BRIEF-Trump Administration Selects Five Coronavirus Vaccine Candidates As Finalists - NYT

BRIEF-Trump Administration Selects Five Coronavirus Vaccine Candidates As Finalists - NYTReuters | Updated: 03-06-2020 22:44 IST | Created: 03-06-2020 22:44 IST
June 3 (Reuters) -
* TRUMP ADMINISTRATION SELECTS FIVE CORONAVIRUS VACCINE CANDIDATES AS FINALISTS - NYT
* FIVE COMPANIES TRUMP ADMINISTRATION HAS SELECTED AS FINALISTS ARE MODERNA, COMBINATION OF OXFORD UNIVERSITY AND ASTRAZENECA, J&J , MERCK, PFIZER - NYT Source text: https://nyti.ms/30bN9kS Further company coverage:
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