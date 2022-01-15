Indian High Commission in Pakistan observes Pongal and Makarsankranti
The Indian High Commission in Pakistan observed Pongal and Makarsankranti on Saturday.
ANI | Islamabad | Updated: 15-01-2022 22:39 IST | Created: 15-01-2022 22:39 IST
- Country:
- Pakistan
The Indian High Commission in Pakistan observed Pongal and Makarsankranti on Saturday.
"As part of #AzaadikaAmritMahotsav, Makarsankranti, Pongal, Uttarayan, Bihu and Paush Parva celebrated today at @IndiainPakistan with traditional fervour and lots of fun @meaindia @MinOfCultureGoI," tweeted Indian High Commission in Pakistan. (ANI)
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