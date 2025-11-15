Left Menu

Ukraine Targeted Russian Novorossiysk Oil Terminal Amid Escalating Conflict

Ukraine launched a significant strike on a major oil terminal in Novorossiysk, Russia, igniting a fire and damaging crucial infrastructure. The attack, confirmed by both Ukraine and Russia, marks an escalation in Ukraine's strategy to disrupt Russia's war revenue stream. Simultaneously, Kyiv faced deadly Russian strikes.

Ukraine executed a strategic overnight assault on a pivotal oil terminal in the Russian port city of Novorossiysk, resulting in a significant fire and damaging critical infrastructure. As reported by CNN, this attack highlights Kyiv's advancing efforts to strike at the heart of Russia's war revenue sources.

Ukraine's military confirmed the use of Neptune missiles and strike UAVs to target the facility, damaging essential infrastructure, including a launcher from Russia's S-400 air defense system. These actions form part of Ukraine's retaliatory measures against ongoing Russian aggression, according to President Volodymyr Zelensky.

The attack left the terminal engulfed in flames, and local Russian authorities confirmed injuries and declared a state of emergency in the area. Concurrently, Kyiv endured heavy Russian aerial attacks, resulting in multiple casualties, underscoring the escalating intensity of the conflict.

