Rugby-Three changes for All Blacks as centurion Taylor is dropped

Reuters | Updated: 03-09-2026 16:01 IST | Created: 03-09-2026 16:01 IST
Rugby-Three changes for All Blacks as centurion Taylor is dropped

New Zealand announced three changes to ​their starting lineup for the ​third test against South ‌Africa at ​Soccer City on Saturday, including dropping experienced hooker Codie Taylor. Team: 15-Damian McKenzie, 14-Will Jordan, 13-Quinn Tupaea, 12-Jordie Barrett, ⁠11-Leroy Carter, 10-Ruben Love, 9-Cam Roigard, 8-Ardie Savea (captain), 7-Luke Jacobson, 6-Peter Lakai, 5-Sam ⁠Darry, 4-Tupou Vaa'i, ⁠3-Tyrel Lomax, 2-Asafo Aumua, 1-George Bower

Replacements: 16-Samisoni Taukei’aho, 17-Xavier Numia, 18-Fletcher Newell, 19-Fabian Holland, 20-Wallace Sititi, 21-Kyle Preston, 22-Anton Lienert-Brown, ‌23-Josh Moorby (Writing ‌by Mark Gleeson in Cape Town; Editing ​by Ken Ferris)

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