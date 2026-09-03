Rugby-Three changes for All Blacks as centurion Taylor is dropped
New Zealand announced three changes to their starting lineup for the third test against South Africa at Soccer City on Saturday, including dropping experienced hooker Codie Taylor. Team: 15-Damian McKenzie, 14-Will Jordan, 13-Quinn Tupaea, 12-Jordie Barrett, 11-Leroy Carter, 10-Ruben Love, 9-Cam Roigard, 8-Ardie Savea (captain), 7-Luke Jacobson, 6-Peter Lakai, 5-Sam Darry, 4-Tupou Vaa'i, 3-Tyrel Lomax, 2-Asafo Aumua, 1-George Bower
Replacements: 16-Samisoni Taukei’aho, 17-Xavier Numia, 18-Fletcher Newell, 19-Fabian Holland, 20-Wallace Sititi, 21-Kyle Preston, 22-Anton Lienert-Brown, 23-Josh Moorby (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Ken Ferris)