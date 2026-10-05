Houthi-run body warns airlines flying in Saudi airspace
Yemen's Houthi-run maritime coordination body issued a warning on Monday for airlines flying in Saudi airspace, Houthi-affiliated media reported, as Saudi-backed government forces launched major offensive against the Iran-aligned group. The maritime coordination body said the kingdom's airspace would not be safe as long as Saudi's "aggression" continued.
The Saudi government media office didn't immediately reply when asked about the warning.