Houthi-run body warns airlines flying in Saudi airspace

Reuters | Updated: 05-10-2026 18:28 IST | Created: 05-10-2026 18:28 IST
Houthi-run body warns airlines flying in Saudi airspace

​Yemen's ​Houthi-run maritime coordination ‌body issued ​a warning ‌on Monday for airlines flying in Saudi airspace, ‌Houthi-affiliated media reported, as Saudi-backed ‌government forces launched major offensive against the ⁠Iran-aligned ​group. The ⁠maritime coordination body said ⁠the kingdom's airspace would ​not be safe as ⁠long as Saudi's "aggression" ⁠continued.

The ​Saudi government media office didn't ⁠immediately reply when asked about ⁠the ⁠warning.

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