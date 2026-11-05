Rugby-De Groot and Barrett to start for All Blacks against Scotland
New Zealand have made two changes to their starting lineup for Saturday’s Nations Championship clash versus Scotland after a rampant performance in the Bledisloe Cup against Australia last month, coach Dave Rennie announced on Thursday. Team: 15-Beauden Barrett, 14-Will Jordan, 13-Quinn Tupaea, 12-Jordie Barrett, 11-Josh Moorby, 10-Damian McKenzie, 9-Cam Roigard, 8-Wallace Sititi, 7-Peter Lakai, 6-Tupou Vaa’i, 5-Fabian Holland, 4-Scott Barrett, 3-Fletcher Newell, 2-Codie Taylor (captain), 1-Ethan de Groot
Replacements: 16-Asafo Aumua, 17-George Bower, 18-Pasilio Tosi, 19-Christian Lio-Willie, 20-Anton Segner, 21-Cortez Ratima, 22-Timoci Tavatavanawai, 23-Rieko Ioane