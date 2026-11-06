Soccer-Doku back in boost for Belgium

Updated: 06-11-2026 17:27 IST | Created: 06-11-2026 17:27 IST

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Belgium will have Jeremy Doku back ​for their last two Nations League ​group matches against Turkey and ‌Italy as ​coach Mark van Bommel on Friday named a 26-man selection for this month's fixtures. Squad

Goalkeepers: ⁠Jari ​De Busser (AZ Alkmaar), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) Defenders: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Josue Kongolo (Racing Genk), Brandon Mechele (Club Brugge), Nathan Ngoy (Lille), Kyriani ⁠Sabbe, Joaquin Seys (both Club Brugge), Arthur Theate (Bologna)

Midfielders: Kevin De Bruyne (Napoli), Mandela Keita (Parma), Romeo Lavia (Chelsea), Nicolas ⁠Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Manchester ⁠United), Hans Vanaken (Club Brugge) Forwards: Hugo Cuypers (Monterrey), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Mika Godts (Paris St Germain), Romelu Lukaku (Fenerbahce), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (AC ‌Milan), Leandro ‌Trossard (Besiktas)

(Writing by Mark Gleeson in Cape Town; ​Editing by Christian Radnedge)