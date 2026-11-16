Nvidia board is not considering bringing Jensen Huang back as CEO, CNBC reports
Nvidia's board of directors is not considering bringing back Jensen Huang as CEO, CNBC reported on Monday, citing a person familiar with the matter.
Nvidia's board of directors is not considering bringing back Jensen Huang as CEO, CNBC reported on Monday, citing a person familiar with the matter.
Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.
By submitting, you agree that we may use your email address to respond.