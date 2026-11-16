Nvidia board is not considering bringing Jensen Huang back as CEO, CNBC reports

Reuters | Updated: 16-11-2026 23:17 IST | Created: 16-11-2026 23:17 IST
Nvidia board is not considering bringing Jensen Huang back as CEO, CNBC reports

​Nvidia's ‌board ​of ‌directors is not considering ‌bringing ‌back Jensen ⁠Huang ​as ⁠CEO, ⁠CNBC reported ​on Monday, citing ⁠a ⁠person ​familiar ⁠with the ⁠matter.

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