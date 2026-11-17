Soccer-Goalkeeper Martinez set for Argentina return after jaw injury
Argentina coach Lionel Scaloni said goalkeeper Emiliano Martinez will feature in Tuesday's friendly against Costa Rica after he recovered from a jaw fracture.
Argentina coach Lionel Scaloni said goalkeeper Emiliano Martinez will feature in Tuesday's friendly against Costa Rica after he recovered from a jaw fracture.
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