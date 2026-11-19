Rugby-All Blacks at full strength for England clash, Barrett set to win 150th cap
New Zealand have brought Codie Taylor back as captain and veteran Beauden Barrett is set to win his 150th cap as coach Dave Rennie made eight changes on Thursday for this weekend's Nations Championship clash with England at Twickenham.
Replacements: 16-Asafo Aumua, 17-George Bower, 18-Pasilio Tosi, 19-Anton Segner, 20-Leicester Fainga’anuku, 21-Cortez Ratima, 22-Richie Mo’unga, 23-Rieko Ioane
(Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Ken Ferris)