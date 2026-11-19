Brazil's Lula criticizes markets for profiting from 'speculation'
Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva on Thursday lashed out at market participants for profiting from what he called "speculation" and "rumor-mongering" about his cabinet picks, as Brazil...
Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva on Thursday lashed out at market participants for profiting from what he called "speculation" and "rumor-mongering" about his cabinet picks, as Brazilian assets have faced a selloff since his reelection last month.