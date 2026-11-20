Rugby-Jones makes nine changes to Japan line-up against Scotland
Japan have made nine changes to their starting line-up after last week’s heavy defeat to England for Saturday’s Nations Championship test against Scotland at Murrayfield. Team: 15-Takuro Matsunaga, 14-Kazuma Ueda, 13-Jisu Lee, 12-Charlie Lawrence, 11-Jone Naikabula, 10-Shinya Komura, 9-Naoto Saito (co-captain), 8-Faulua Makisi, 7-Kanji Shimokawa, 6-Ben Gunter, 5-Warner Dearns (co-captain), 4-Jack Cornelsen, 3-Ryosuke Iwaihara, 2-Kenji Sato, 1-Sojiro Otsuka.
Replacements: 16-Mamoru Harada, 17-Yota Kamimori, 18-Taufa Latu, 19-Michael Stolberg, 20-Ruan Botha, 21-Tiennan Costley, 22-Shinobu Fujiwara, 23-Riku Kitahara. (Writing by Mark Gleeson in Cape Town)