Angola to pay $180 million for 10% of De Beers, Endiama CEO says
Angola will pay about $180 million for a 10% stake in De Beers, state diamond miner Endiama's CEO José Manuel Augusto Ganga Júnior said on Friday.
Angola will pay about $180 million for a 10% stake in De Beers, state diamond miner Endiama's CEO José Manuel Augusto Ganga Júnior said on Friday.
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