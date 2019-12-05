BRIEF-Steve Cohen Says Negotiating Agreement With Sterling Partners To Increase Investment In New York Mets
* THE STERLING PARTNERS AND STEVE COHEN ARE NEGOTIATING AN AGREEMENT IN WHICH STEVE COHEN WOULD INCREASE HIS INVESTMENT IN THE NEW YORK METS - STATEMENT
* FRED WILPON TO REMAIN CONTROL PERSON, CEO OF NY METS FOR 5 YRS AS PART OF AGREEMENT BEING NEGOTIATED WITH STERLING PARTNERS - STEVEN COHEN STATEMENT * STEVE COHEN TO CONTINUE AS CEO OF POINT72 ASSET MANAGEMENT AND HIS STAKE IN METS TO CONTINUE TO BE MANAGED BY HIS FAMILY OFFICE-STEVEN COHEN STATEMENT
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