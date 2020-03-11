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BRIEF-Cathay Pacific Posts FY Profit Attributable HK$1.69 Bln

  • Reuters
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  • Updated: 11-03-2020 09:53 IST
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  • Created: 11-03-2020 09:53 IST
BRIEF-Cathay Pacific Posts FY Profit Attributable HK$1.69 Bln

Cathay Pacific Airways Ltd: * FY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$1,691 MILLION VERSUS HK$2,345 MILLION

* FY REVENUE HK$106,973 MILLION VERSUS HK$111,060 MILLION * TO CONTINUE TO TAKE DELIVERY OF NEW AIRCRAFT IN 2020; PLAN TO TAKE DELIVERY OF 70 NEW FUEL-EFFICIENT AIRCRAFT BY 2024 UNCHANGED

* "WILL RETAIN FLEXIBILITY TO ADD CAPACITY BACK TO MARKET AS SOON AS WE ARE ABLE" * HK EXPRESS REPORTED POST-ACQUISITION 2019 LOSS VERSUS EXPECTATIONS OF SMALL PROFIT; AIRLINE SUFFERED FROM REDUCED DEMAND DUE TO HK UNREST

* AS AT END OF FEB, PASSENGER LOAD FACTOR DECLINED TO ABOUT 50% AND YEAR-ON-YEAR YIELD HAD ALSO FALLEN SIGNIFICANTLY * SUBSTANTIAL PASSENGER CAPACITY AND FREQUENCY REDUCTION IS ALSO LIKELY FOR MAY

* GROUP'S AVAILABLE UNRESTRICTED LIQUIDITY AS AT DEC 31, 2019 HK$20.0 BILLION * SUBSTANTIAL PASSENGER CAPACITY AND FREQUENCY REDUCTION ALSO LIKELY FOR MAY, TO CONTINUE TO MONITOR AND MATCH MARKET DEMAND

* CUTS PASSENGER CAPACITY BY ABOUT 30% FOR FEB & 65% FOR MARCH & APRIL, WITH FREQUENCIES CUT ABOUT 65% & 75% OVER SAME PERIODS Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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