BRIEF-McDonald's CEO Kempczinski Says No Change In Dividend Policy At The Moment- CNBC
* MCDONALD'S CEO CHRIS KEMPCZINSKI SAYS CO SO FAR HAVE NOT HAD A SINGLE SUPPLY CHAIN BREAKDOWN GLOBALLY- CNBC INTERVIEW
* MCDONALD'S CEO CHRIS KEMPCZINSKI SAYS PLANNING FOR GROWTH IN DELIVERY POST CORONAVIRUS CRISIS - CNBC INTERVIEW * MCDONALD'S CEO CHRIS KEMPCZINSKI SAYS 95% OF CO'S CHINA RESTAURANTS ARE NOW OPEN - CNBC INTERVIEW
* MCDONALD'S CEO CHRIS KEMPCZINSKI SAYS NO CHANGE IN DIVIDEND POLICY AT THE MOMENT- CNBC INTERVIEW * MCDONALD'S CEO SAYS SUSPENDED BUYBACKS TO MAXIMIZE FLEXIBILITY - CNBC INTERVIEW Source text : https://cnb.cx/2wey2uJ Further company coverage:
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