BRIEF-North American International Auto Show Announced It Will Cancel Its June 2020 Show In Detroit Due To Coronavirus Pandemic

BRIEF-North American International Auto Show Announced It Will Cancel Its June 2020 Show In Detroit Due To Coronavirus PandemicReuters | Updated: 29-03-2020 06:47 IST | Created: 29-03-2020 06:47 IST
* NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW ANNOUNCED IT WILL CANCEL ITS JUNE 2020 SHOW IN DETROIT IN LIGHT OF CORONAVIRUS PANDEMIC
* NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW SAYS WILL HOLD ITS NEXT ANNUAL SHOW IN JUNE 2021 * NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW SAYS ALL TICKETS PURCHASED FOR 2020 NAIAS SHOW WILL BE FULLY REFUNDED Source text for Eikon: