Tennis-Australian Open order of play on Saturday

Order of play on the main showcourts on the sixth day of the Australian Open on Saturday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding): ROD LAVER ARENA

25-Karolina Muchova (Czech Republic) v 6-Karolina Pliskova (Czech Republic) 28-Filip Krajinovic (Serbia) v 4-Daniil Medvedev (Russia)

11-Belinda Bencic (Switzerland) v 18-Elise Mertens (Belgium) From 0800 GMT

21-Anett Kontaveit (Estonia) v Shelby Rogers (U.S.) Cameron Norrie (Britain) v 2-Rafa Nadal (Spain)

MARGARET COURT ARENA 26-Yulia Putintseva (Kazakhstan) v 5-Elina Svitolina (Ukraine)

Kaia Kanepi (Estonia) v 28-Donna Vekic (Croatia) 7-Andrey Rublev (Russia) v Feliciano Lopez (Spain)

From 0800 GMT 1-Ash Barty (Australia) v 29-Ekaterina Alexandrova (Russia)

16-Fabio Fognini (Italy) v 21-Alex de Minaur (Australia) JOHN CAIN ARENA

From 0100 GMT Jessica Pegula (U.S.) v Kristina Mladenovic (France)

22-Jennifer Brady (U.S.) v Kaja Juvan (Slovenia) 5-Stefanos Tsitsipas (Greece) v Mikael Ymer (Sweden)

19-Karen Khachanov (Russia) v 9-Matteo Berrettini (Italy)

