Delhi Capitals Prithvi Shaw c Moeen b Bravo 72 Shikhar Dhawan lbw Thakur 85 Rishabh Pant not out 15 Marcus Stoinis c S Curran b Thakur 14 Shimron Hetmyer not out 0 Extras (W-3, NB-1) 4 Total (3 wkts, 18.4 Ov) 190 Fall of Wickets: 1-138, 2-167, 3-186 Bowling: Deepak Chahar 4-0-36-0, Sam Curran 2-0-24-0, Shardul Thakur 3.4-0-53-2, Ravindra Jadeja 2-0-16-0, Moeen Ali 3-0-33-0, Dwayne Bravo 4-0-28-1.

