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BRIEF-EMA Advises Against Use Of COVID-19 Vaccine Janssen In People With History Of Capillary Leak Syndrome

Reuters | Updated: 09-07-2021 17:11 IST | Created: 09-07-2021 16:44 IST
BRIEF-EMA Advises Against Use Of COVID-19 Vaccine Janssen In People With History Of Capillary Leak Syndrome

* EMA: EMA ADVISES AGAINST USE OF COVID-19 VACCINE JANSSEN IN PEOPLE WITH HISTORY OF CAPILLARY LEAK SYNDROME:

* EMA SAYS COMMITTEE ALSO RECOMMENDED THAT CAPILLARY LEAK SYNDROME SHOULD BE ADDED TO THE PRODUCT INFORMATION AS A NEW SIDE EFFECT OF JANSSEN VACCINE * EMA - COMMITTEE REVIEWED 3 CASES OF CAPILLARY LEAK SYNDROME IN PEOPLE WHO GOT COVID-19 VACCINE JANSSEN, WHICH OCCURRED WITHIN 2 DAYS OF VACCINATION

* EMA SAYS COMMITTEE ASKED JANSSEN FOR FURTHER INFORMATION ABOUT POSSIBLE MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF CAPILLARY LEAK SYNDROME FOLLOWING VACCINATION Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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