Japon-Suga ne se présentera pas à la direction du parti au pouvoir-NHK

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga ne se présentera pas à la direction du LDP, le parti au pouvoir, lors du scrutin interne de septembre, rapporte vendredi la chaîne de télévision NHK.

Yoshihide Suga, qui a succédé à Shinzo Abe après sa démission pour raison de santé il y a un an, a vu son taux de soutien tomber en dessous de 30% alors que le Japon est confronté à la pire vague d'infections au COVID-19 depuis le début de la pandémie de coronavirus. (Antoni Slodkowski; version française Camille Raynaud)

