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BRIEF-Moody's Says Resignations Of Sri Lanka Officials Raise Policy Uncertainty, Compounding External Liquidity And Fiscal Difficulties

Reuters | Updated: 06-04-2022 16:11 IST | Created: 06-04-2022 15:58 IST
BRIEF-Moody's Says Resignations Of Sri Lanka Officials Raise Policy Uncertainty, Compounding External Liquidity And Fiscal Difficulties
Representative Image Image Credit: ANI

* MOODY'S SAYS RESIGNATIONS OF KEY OFFICIALS IN SRI LANKAN GOVERNMENT RAISE POLICY UNCERTAINTY, COMPOUNDING EXTERNAL LIQUIDITY AND FISCAL DIFFICULTIES

* MOODY'S - DIFFICULT POLITICAL ENVIRONMENT IN SRI LANKA COULD WEIGH ON POLICYMAKING, ECONOMY'S RECOVERY FROM PANDEMIC * MOODY'S- INTENSIFYING SOCIAL UNREST AND SPORADIC CURFEWS ARE LIKELY TO FURTHER STRAIN THE TOURISM INDUSTRY

* MOODY'S SAYS EXTENDED PERIOD OF POLITICAL UNCERTAINTY COULD ALSO DELAY ONGOING DISCUSSIONS TO SECURE EXTERNAL FINANCING FROM DEVELOPMENT PARTNERS * MOODY'S - PROTRACTED POLITICAL UNCERTAINTY IN SRI LANKA LIKELY TO HINDER PROGRESS IN OBTAINING EXTERNAL FINANCING

* MOODY'S- EXTENDED PERIOD OF POLITICAL UNCERTAINTY COULD ALSO DELAY ONGOING DISCUSSIONS TO SECURE EXTERNAL FINANCING FROM DEVELOPMENT PARTNERS, DETER FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND PROLONG NEGOTIATIONS WITH IMF

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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