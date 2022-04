IPL Scoreboard: RR vs GT

Rajasthan Royals: Jos Buttler b Ferguson 54 Devdutt Padikkal c Shubman Gill b Yash Dayal 0 Ravichandran Ashwin c Miller b Ferguson 8 Sanju Samson run out (Pandya) 11 Rassie van der Dussen c Wade b Yash Dayal 6 Shimron Hetmyer c Tewatia b Mohammed Shami 29 Riyan Parag c Shubman Gill b Ferguson 18 James Neesham c & b Pandya 17 Prasidh Krishna not out 4 Yuzvendra Chahal c Shankar b Yash Dayal 5 Kuldeep Sen not out 0 Extras: (LB-1, W-2) 3 Total: (For 9 wickets in 20 overs) 155 Fall of wickets: 1-28, 2-56, 3-65, 4-74, 5-90, 6-116, 7-138, 8-147, 9-155 Bowling: Mohammed Shami 4-0-39-1, Yash Dayal 4-0-40-3, Rashid Khan 4-0-24-0, Lockie Ferguson 4-0-23-3, Rahul Tewatia 1-0-9-0, Hardik Pandya 2.3-0-18-1, Vijay Shankar 0.3-0-1-0.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)