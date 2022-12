KOLKATA JUTE & JUTEGOODS PRICES

Raw jute W-5 Rdy.:Rs.5750.00 per quintal.

Hessian 101.5 cm-305 gms/sq.m. Rdy.: Rs.4180.00 Dornier(hessian cloth) 129 cm-270 gms/sq.m. Rdy.: 5900.00 B. Twill 2.25 lbs 1020 gms. Rdy.: Rs.9200.00 D W Flour 56''x28 '' Hd. 1135 gms.Rdy.: Rs.105000.00

