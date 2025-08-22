Left Menu

Russian Forces Conduct Baltic Sea Naval Drills

The Russian defence ministry announced on Friday that their forces have carried out a military exercise in the Baltic Sea. The drills focused on countering threats from naval drones and underwater saboteurs. This exercise indicates Russia’s ongoing efforts to strengthen its maritime defense capabilities in the region.

Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 22-08-2025 12:39 IST | Created: 22-08-2025 12:39 IST
On Friday, Russia's defence ministry revealed that its forces had executed a military exercise in the Baltic Sea, emphasizing anti-drone drills and combating methods against underwater saboteurs.

This series of drills highlights Russia's intensified focus on fortifying its maritime defense mechanisms especially in strategic regions.

Such exercises are part of a broader initiative to ensure robust naval security and readiness amid regional tensions.

(With inputs from agencies.)

