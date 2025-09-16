BRIEF-Trump This Morning, On My Orders, U.S. Military Forces Conducted A Second Kinetic Strike In Venezuela
Reuters | Updated: 16-09-2025 02:47 IST | Created: 16-09-2025 02:47 IST
* TRUMP: THIS MORNING, ON MY ORDERS, U.S. MILITARY FORCES CONDUCTED A SECOND KINETIC STRIKE IN VENEZUELA * TRUMP: STRIKE OCCURRED WHILE THESE CONFIRMED NARCOTERRORISTS FROM VENEZUELA WERE IN INTERNATIONAL WATERS TRANSPORTING ILLEGAL NARCOTICS
* TRUMP: STRIKE RESULTED IN 3 MALE 'TERRORISTS' KILLED IN ACTION * TRUMP: STRIKE RESULTED IN 3 MALE TERRORISTS KILLED IN ACTION
* TRUMP: NO U.S. FORCES WERE HARMED IN THIS STRIKE Source text: Further company coverage: [ ]
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- TERRORISTS
- TRUMP
- U.S.
- ON MY
Advertisement