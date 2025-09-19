Italy-China Auto Collaboration: A Strategic Dance Amidst EU Scrutiny
Italy's deputy prime minister, Matteo Salvini, emphasizes the potential for cooperation with China in the automotive industry despite EU concerns over Chinese subsidies. Italy seeks a balance between fostering ties with China and maintaining its stance within the European Union, highlighting technological advancements and investment opportunities.
In a strategic move, Italy's Deputy Prime Minister Matteo Salvini highlighted the potential for cooperation with China in the automotive sector during an interview with Xinhua, despite the European Union's concerns over Chinese subsidies.
Salvini praised China's advancements, citing their exploration of rapid train speeds and innovation in autonomous driving and artificial intelligence. Despite supporting the EU's tariffs on Chinese electric vehicles, Italy remains open to Chinese investments.
Prime Minister Giorgia Meloni has sought to enhance ties with Beijing, balancing Italy's European commitments while maximizing investment opportunities, even as China and the EU engage in ongoing trade tensions.
