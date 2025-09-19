Left Menu

Italy-China Auto Collaboration: A Strategic Dance Amidst EU Scrutiny

Italy's deputy prime minister, Matteo Salvini, emphasizes the potential for cooperation with China in the automotive industry despite EU concerns over Chinese subsidies. Italy seeks a balance between fostering ties with China and maintaining its stance within the European Union, highlighting technological advancements and investment opportunities.

Devdiscourse News Desk | Beijing | Updated: 19-09-2025 10:55 IST | Created: 19-09-2025 10:55 IST
Italy-China Auto Collaboration: A Strategic Dance Amidst EU Scrutiny
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • China

In a strategic move, Italy's Deputy Prime Minister Matteo Salvini highlighted the potential for cooperation with China in the automotive sector during an interview with Xinhua, despite the European Union's concerns over Chinese subsidies.

Salvini praised China's advancements, citing their exploration of rapid train speeds and innovation in autonomous driving and artificial intelligence. Despite supporting the EU's tariffs on Chinese electric vehicles, Italy remains open to Chinese investments.

Prime Minister Giorgia Meloni has sought to enhance ties with Beijing, balancing Italy's European commitments while maximizing investment opportunities, even as China and the EU engage in ongoing trade tensions.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Jharkhand's Role in India's Nuclear Future

Jharkhand's Role in India's Nuclear Future

 India
2
Patanjali Faces Court Battle Over Alleged Disparaging Ads Against Dabur Chyawanprash

Patanjali Faces Court Battle Over Alleged Disparaging Ads Against Dabur Chya...

 India
3
Iraq's Energy Crisis: Scrambling for Solutions Amid Sanctions

Iraq's Energy Crisis: Scrambling for Solutions Amid Sanctions

 Global
4
Tragedy in Khuzdar: Drone Strike Sparks Outrage in Balochistan

Tragedy in Khuzdar: Drone Strike Sparks Outrage in Balochistan

 Pakistan

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Towards Smarter and Fairer Taxation to Unlock Growth in Latin America & Caribbean

From Remote Work to Platforms: How COVID-19 Reshaped Digital Employment Globally

Hunger and Education: How Food Inflation Delayed Learning Recovery Across Asia

Making the Invisible Visible: Lao PDR’s Push for Gender, Disability, and Inclusion Data

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025