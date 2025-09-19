Left Menu

Tensions Soar as Russian Jets Breach Baltic Platforms

Two Russian fighter jets violated the safety zone of the Petrobaltic drilling platform in the Baltic Sea, prompting concerns from Polish authorities. This incident follows Estonia's accusation of an unprecedented airspace breach by Russian jets. Poland recently engaged Russian drones with NATO support amid Ukraine tensions.

Devdiscourse News Desk | Updated: 19-09-2025 22:59 IST | Created: 19-09-2025 22:59 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Tensions rose sharply as two Russian fighter jets breached the safety perimeter of the Petrobaltic drilling platform in the Baltic Sea, confirmed Polish Border Guards on Friday. This development follows other recent Russian airspace incursions in the region.

In a separate incident, Estonia reported three Russian military jets ventured into its airspace for an astonishingly bold 12-minute stint on Friday. This move has escalated concerns along NATO's eastern boundary.

Just last week, Poland, with support from NATO aircraft, successfully downed suspected Russian drones within its airspace. This was the first known instance of a NATO ally taking such action amid Russia's ongoing military aggression against Ukraine.

(With inputs from agencies.)

