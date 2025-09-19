Left Menu

France Condemns Russian Warplane Incursions

France has criticized Russian warplanes for violating international law by flying into the Baltic states, marking an unprecedented move into Estonia in over 20 years. France maintains a battalion in Estonia and has expressed strong disapproval of these actions, highlighting international tensions.

France has strongly condemned the recent incursion of Russian warplanes into the Baltic states, labeling it a blunt disregard for international law.

The incursion into Estonian airspace has been described by France's foreign ministry as unprecedented, marking the first such move in over two decades.

As tensions rise, France's presence in Estonia, including a fighter jet-equipped battalion, underscores the strategic importance of this European region in ongoing geopolitical conflicts.

