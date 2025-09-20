Left Menu

Tensions in Baltic Skies: Russian Jets and NATO Dispute

The Russian Defense Ministry denies that Russian fighter jets violated Estonian airspace, stating they flew over neutral Baltic waters. Estonia asserts the jets breached their airspace for 12 minutes, following previous drone incursions into Polish airspace. Discrepancies raise tensions between NATO and Russia.

Devdiscourse News Desk | Updated: 20-09-2025 05:39 IST | Created: 20-09-2025 05:39 IST
The Russian Defense Ministry refuted claims early Saturday that its fighter jets violated Estonian airspace, asserting the aircraft flew solely over neutral Baltic waters en route to Kaliningrad.

In contrast, Estonia, a NATO member, accused three Russian military jets of breaching its airspace for 12 minutes in what it described as an 'unprecedentedly brazen' move. Just a week prior, Polish airspace had been penetrated by over 20 Russian drones.

The Russian Ministry maintained adherence to international airspace regulations, mentioning that the flight path, originating from Karelia, was more than 3 km away from the Estonian island of Vaindloo.

(With inputs from agencies.)

