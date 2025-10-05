Tragic Accident Claims Young Life in Nagpur

Updated: 05-10-2025 19:49 IST | Created: 05-10-2025 19:49 IST

In a devastating incident in Nagpur, Maharashtra, a four-year-old boy lost his life after being hit by a car. The tragic accident occurred while the vehicle was being parked.

The young victim, Kanha Rahul Deshmukh, was playing near his home when the accident happened late Saturday night, according to police reports.

The driver involved, Nilesh Dnyaneshwar Satibavane, has been arrested under relevant sections for causing death due to rash or negligent driving. Authorities have launched a detailed investigation into the matter.

