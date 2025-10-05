Tragic Accident Claims Young Life in Nagpur
A four-year-old boy, Kanha Rahul Deshmukh, was tragically killed by a car in Nagpur, Maharashtra. The car was being parked when the accident occurred. The driver, Nilesh Dnyaneshwar Satibavane, has been arrested and charged with causing death by a negligent act.
Devdiscourse News Desk | Nagpur | Updated: 05-10-2025 19:49 IST | Created: 05-10-2025 19:49 IST
- Country:
- India
In a devastating incident in Nagpur, Maharashtra, a four-year-old boy lost his life after being hit by a car. The tragic accident occurred while the vehicle was being parked.
The young victim, Kanha Rahul Deshmukh, was playing near his home when the accident happened late Saturday night, according to police reports.
The driver involved, Nilesh Dnyaneshwar Satibavane, has been arrested under relevant sections for causing death due to rash or negligent driving. Authorities have launched a detailed investigation into the matter.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- Nagpur
- accident
- tragic
- young boy
- car
- death
- Maharashtra
- arrest
- driver
- negligence
Advertisement
ALSO READ
Bomb Scare in Manipur: IEDs Found and Neutralized
Tragic Collapse: Alarming Death Toll at Indonesian Boarding School
Tadej Pogacar's Remarkable Solo Triumph
Murder Mystery Unravels: Hotelier's Death Sparks Arrests in Andaman & Nicobar
Giovanni's Grand Upset: Mpetshi Perricard Shakes Shanghai Masters