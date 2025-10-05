Left Menu

Tragic Accident Claims Young Life in Nagpur

A four-year-old boy, Kanha Rahul Deshmukh, was tragically killed by a car in Nagpur, Maharashtra. The car was being parked when the accident occurred. The driver, Nilesh Dnyaneshwar Satibavane, has been arrested and charged with causing death by a negligent act.

Devdiscourse News Desk | Nagpur | Updated: 05-10-2025 19:49 IST | Created: 05-10-2025 19:49 IST
Tragic Accident Claims Young Life in Nagpur
accident
  • Country:
  • India

In a devastating incident in Nagpur, Maharashtra, a four-year-old boy lost his life after being hit by a car. The tragic accident occurred while the vehicle was being parked.

The young victim, Kanha Rahul Deshmukh, was playing near his home when the accident happened late Saturday night, according to police reports.

The driver involved, Nilesh Dnyaneshwar Satibavane, has been arrested under relevant sections for causing death due to rash or negligent driving. Authorities have launched a detailed investigation into the matter.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Dramatic Shifts in Asian Football Leagues: J-League Surprises and K-League Climbers

Dramatic Shifts in Asian Football Leagues: J-League Surprises and K-League C...

 Global
2
Historic Diplomatic Celebration: To Lam's Visit to North Korea

Historic Diplomatic Celebration: To Lam's Visit to North Korea

 South Korea
3
Police Officer Reassigned After Student Assault Video Surfaces

Police Officer Reassigned After Student Assault Video Surfaces

 India
4
Federal Operative Dispute: Oregon Halts Trump's Military Intervention

Federal Operative Dispute: Oregon Halts Trump's Military Intervention

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Sustainability at Stake: Why Policy Must Shift From First-Gen to Advanced Biofuels

Banks unprepared for climate shocks, ECB urges tougher supervision and swift policies

Informal Yet Essential: Why Half of Latin America’s Workforce Remains Unprotected

Beyond Vulnerability: How Women’s Leadership Shapes Effective Global Climate Response

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025