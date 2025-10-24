Tensions Rise: German Foreign Minister Postpones Key China Visit
German Foreign Minister Johann Wadephul postponed his first trip to China due to limited meeting confirmations, reflecting rising tensions over trade and security between Europe and Asia. Wadephul, critical of China's policies including rare earths export constraints and ties with Russia, seeks fair trade relations.
German Foreign Minister Johann Wadephul has delayed his maiden visit to China following Beijing's confirmation of only one meeting. This postponement underscores escalating trade and security tensions between Europe's largest economy and its Asian counterpart.
The trip, initially set for Sunday, was indefinitely suspended, a decision termed regrettable by a ministry spokesperson on Friday. It represents a diplomatic setback for German Chancellor Friedrich Merz's administration, marking a deeper dive into the complexities of international relations with China. The confirmed meeting was with Chinese Foreign Minister Wang Yi.
Since assuming office in May, Wadephul has adopted a stringent position on China, criticizing its support for Russia's war in Ukraine and aggressive regional posturing. He aimed to persuade China to relax rare earth and semiconductor export restrictions, aligning with Germany's broader strategy to reduce dependence on Chinese trade amid fears of unfair practices. However, Germany's trade dynamics show China reemerging as its primary partner this year, topping the United States.
