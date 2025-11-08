Russia's Lavrov: work underway on Putin's order on possible Russian nuclear test, TASS reports
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said on Saturday that work is underway on President Vladimir Putin's order last week to prepare proposals for a possible Russian nuclear test, state news agency TASS reported.
TASS cited Lavrov as saying that Russia had received no clarification from the U.S. regarding President Donald Trump's order last month for the U.S. military to resume nuclear tests.
