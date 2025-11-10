Left Menu

Jammu and Kashmir Police Chief Intensifies Security Efforts in Bandipora

Jammu and Kashmir Police chief Nalin Prabhat reviewed counter-terror operations and the law and order situation in Bandipora. The focus was on security measures, anti-drug initiatives, and community policing. Prabhat emphasized vigilance and proactive measures to combat anti-national elements and enhance public trust.

Devdiscourse News Desk | Srinagar | Updated: 10-11-2025 23:49 IST | Created: 10-11-2025 23:49 IST
  • Country:
  • India

Jammu and Kashmir Police Chief Nalin Prabhat conducted a comprehensive review of counter-terror operations and the law and order situation in Bandipora on Monday.

During his visit, Prabhat concentrated on assessing both kinetic and non-kinetic strategies against terrorism and reinforced measures to fight drug abuse and criminal activities. Accompanied by Special DG Coordination PHQ J&K, S J M Gillani, and Inspector General of Police Kashmir Zone, V K Birdi, he underscored the importance of discipline and vigilance in policing.

At District Police Lines Bandipora, he directed officers, including Bandipora SSP Ajaz Ahmed Zargar, to intensify actions against anti-national activities, enhance community policing, and coordinate with other agencies to fortify public trust and ensure district peace.

(With inputs from agencies.)

