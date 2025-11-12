Mending Fences: India and Canada Revitalize Bilateral Ties with New Roadmap
India's External Affairs Minister S Jaishankar and Canada's Foreign Minister Anita Anand met in Niagara to discuss enhancing bilateral cooperation in trade, energy, and security. This meeting aims to strengthen ties after a diplomatic fallout, aided by the implementation of the 'New Roadmap 2025'.
Devdiscourse News Desk | Ottawa | Updated: 12-11-2025 19:00 IST | Created: 12-11-2025 19:00 IST
- Country:
- Canada
In a significant diplomatic encounter, India's External Affairs Minister S Jaishankar and Canada's Foreign Minister Anita Anand convened in Niagara to address bilateral relations strained by past controversies.
The agenda included the 'New Roadmap 2025', which seeks enhanced collaboration in trade, energy, and security sectors, marking a renewed commitment to strengthen ties.
The meeting comes after a period of tense diplomatic relations, following serious allegations and diplomatic expulsions, ushering hopes for a harmonious future.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- Jaishankar
- Anand
- India
- Canada
- diplomatic
- relations
- trade
- energy
- security
- G7
Advertisement
ALSO READ
Algerian Writer Boualem Sansal Pardoned Amid Diplomatic Tensions
Revitalizing Ties: Canada's Trade Minister Brings New Hope to India-Canada Relations
Tebboune Pardons Controversial Writer Sansal Amid Diplomatic Tensions
High-Profile Global Meetings and Visits: A Week in International Relations
Diplomatic Standoff: Iran's Opacity on Nuclear Sites Persists