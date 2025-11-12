Left Menu

Mending Fences: India and Canada Revitalize Bilateral Ties with New Roadmap

India's External Affairs Minister S Jaishankar and Canada's Foreign Minister Anita Anand met in Niagara to discuss enhancing bilateral cooperation in trade, energy, and security. This meeting aims to strengthen ties after a diplomatic fallout, aided by the implementation of the 'New Roadmap 2025'.

Devdiscourse News Desk | Ottawa | Updated: 12-11-2025 19:00 IST | Created: 12-11-2025 19:00 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Canada

In a significant diplomatic encounter, India's External Affairs Minister S Jaishankar and Canada's Foreign Minister Anita Anand convened in Niagara to address bilateral relations strained by past controversies.

The agenda included the 'New Roadmap 2025', which seeks enhanced collaboration in trade, energy, and security sectors, marking a renewed commitment to strengthen ties.

The meeting comes after a period of tense diplomatic relations, following serious allegations and diplomatic expulsions, ushering hopes for a harmonious future.

(With inputs from agencies.)

