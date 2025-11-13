Contradictions in Tehran: Social Freedoms and Crackdowns Amid Political Turmoil
Amid visible social changes in Tehran, Iran's clerical rulers intensify a crackdown on dissent. While women walk unveiled and cafes play Western music, the regime enforces political repression. Executions and arrests of journalists and activists rise, as authorities struggle with domestic unrest and international isolation.
Devdiscourse News Desk | Updated: 13-11-2025 14:06 IST | Created: 13-11-2025 14:06 IST
In Tehran, societal shifts are evident. Women walk unveiled, and cafes echo with Western music, but beneath this liberal facade, Iran's clerics tighten their grip on political dissent.
Economically isolated, Iran is enforcing harsh crackdowns to suppress unrest as executions and arrests rise.
Authorities struggle with internal dissatisfaction and international pressures, depicting a country grappling with change.
Advertisement
ALSO READ
Curtain Falls on Danmei: China’s Crackdown on Same-Sex Romance Sparks Debate
Nationwide Fertilizer Crackdown: Ensuring Fair Agricultural Practices
Assam's Crackdown on Offensive Social Media Posts After Delhi Blast
US Sanctions Indian Firm in Crackdown on Iran's Missile Network
CIK Intensifies Kashmir Crackdown in Wake of Red Fort Blast Probe