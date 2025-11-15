Left Menu

New DPDP Rules: Navigating Data Protection Timelines and Compliance

The Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules impose strict timelines and compliance requirements on companies handling personal data, involving user notifications, data retention, and security measures. The rules iterate annual impact assessments, audits for significant firms, and encompass provisions ensuring rigorous data management and breach reporting protocols.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 15-11-2025 01:21 IST | Created: 15-11-2025 01:21 IST
New DPDP Rules: Navigating Data Protection Timelines and Compliance
  • Country:
  • India

The newly introduced Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules are setting definitive timelines and compliance standards for companies handling personal data. These rules specify rigorous procedures for alerting users about data breaches and retaining traffic data and logs for a minimum of one year.

E-commerce platforms, gaming companies, and social media sites are mandated to erase personal data after three years of user inactivity, with few exceptions. Moreover, a 'consent manager' is tasked with maintaining consent records for a minimum of seven years, as stipulated by the rules.

The DPDP Rules demand companies adopt solid security measures for safeguarding data, performing annual impact assessments, and obligating immediate reporting of breaches to both users and the Data Protection Board, ensuring efficient data management processes and timely compliance with the stipulations.

TRENDING

1
Healthcare Buzz: Judge Rulings, Subsidy Battles, and Medical Advancements

Healthcare Buzz: Judge Rulings, Subsidy Battles, and Medical Advancements

 Global
2
From Wolves to Pugs: Tracing 11,000 Years of Canine Diversity

From Wolves to Pugs: Tracing 11,000 Years of Canine Diversity

 Global
3
Wall Street Awaits Nvidia Results Amid Rate Cut Concerns

Wall Street Awaits Nvidia Results Amid Rate Cut Concerns

 Global
4
U.S.-Swiss Trade Deal Slashes Tariffs, Boosts Investment

U.S.-Swiss Trade Deal Slashes Tariffs, Boosts Investment

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

India’s talent pipeline unprepared for AI-era demands

Global South users bear hidden cost of AI misalignment

Renewables strengthen financial stability in OECD nations

Europe’s agri-food sector missing out on digital transformation

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025