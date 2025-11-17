Left Menu

Ukraine and France Join Forces for Strategic Rafale Deal

Ukraine plans to acquire 100 Rafale warplanes from France over the next decade to strengthen its military capacity against Russia. The agreement, announced by President Zelenskiy during a visit to Paris, aims to bolster Ukraine's air defenses amidst recent Russian attacks.

Ukraine and France Join Forces for Strategic Rafale Deal

Ukraine signed a strategic letter of intent with France for 100 Rafale warplanes, President Volodymyr Zelenskiy announced during his Paris visit to bolster military capacity against Russia's ongoing invasion.

The deal includes air defense systems, bombs, and drones, highlighting Europe's support for Ukraine's defense. The letter, a political commitment rather than a purchase, seeks financing through EU programs and frozen Russian assets, pending EU approval.

While France's potential contribution is weighed down by budgetary constraints, the strategic alliance showcases commitment to equipping Ukraine with military capability. Discussions focus on providing advanced equipment and training to enhance Ukraine's resilience against future Russian threats.

(With inputs from agencies.)

