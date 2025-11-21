Russian attack kills five in Ukraine's Zaporizhzhia, regional governor says
Reuters | Updated: 21-11-2025 03:31 IST | Created: 21-11-2025 03:31 IST
A Russian attack on the southeastern Ukrainian city of Zaporizhzhia late on Thursday killed five people and injured three, regional governor Ivan Fedorov said.
Pictures posted by Fedorov online showed buildings engulfed by flames and streets strewn with rubble. The governor had earlier issued a warning of an impending attack by Russian guided bombs.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Fedorov
- Ukrainian
- Russian
- Zaporizhzhia
- Ivan Fedorov
Advertisement
ALSO READ
Russian strikes plunge 400,000 Ukrainians into darkness, energy officials say
UPDATE 1-Ukrainian parliament sacks two ministers amid major corruption scandal
UPDATE 1-Top Italian court approves handover of Ukrainian Nord Stream suspect to Germany
Italian court approves extradition to Germany of Ukrainian suspect in Nord Stream pipeline blast
UPDATE 1-Ukrainians, Europeans must be on board with any plan to end war, EU ministers say