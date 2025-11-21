Left Menu

Russian attack kills five in Ukraine's Zaporizhzhia, regional governor says

Reuters | Updated: 21-11-2025 03:31 IST
A Russian attack on the southeastern Ukrainian city of Zaporizhzhia late on Thursday killed five people and injured three, regional governor Ivan Fedorov said.

Pictures posted by Fedorov online showed buildings engulfed by flames and streets strewn with rubble. The governor had earlier issued a warning of an impending attack by Russian guided bombs.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

