Russia's Oreshnik Missile Tests Precautionary Waters in Ukrainian Conflict

Russia has deployed its Oreshnik missile against Ukraine, signaling its resolve amid ongoing US-led peace talks. This missile strike in Lviv serves as a warning against European troop deployments in Ukraine, aligning with Russia's new defense doctrine and potential use of nuclear weapons.

Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 09-01-2026 19:39 IST | Created: 09-01-2026 19:39 IST
  • Russian Federation

Russia announced on Friday its deployment of the Oreshnik missile against Ukraine, marking its second use of this advanced weaponry in the prolonged conflict. The strike in the western region of Lviv sends a strong message to Kyiv and Western allies, as critical US-led peace discussions progress.

The recent attack coincided with ongoing debates on European military involvement in Ukraine, with Russia firm in rejecting any such deployments as legitimate targets. Moscow's use of the Oreshnik, capable of carrying both nuclear and conventional warheads, underscores its readiness to escalate without resorting to nuclear options.

This missile strike also highlights Russia's strategic positioning, with the Oreshnik now stationed in Belarus, reinforcing its military doctrine and showcasing a willingness to leverage nuclear capabilities if confronted by allied powers. The move is seen as a measure to solidify Russia's stance in peace negotiations.

(With inputs from agencies.)

