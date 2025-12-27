Left Menu

Russia Claims Key Village in Southeastern Ukraine Amid Ongoing Tensions

Russia's Defence Ministry announced capturing Kosivtseve village in Ukraine's Zaporizhzhia region. The ongoing conflict sees Russian forces holding 19% of Ukraine's territory. Meanwhile, Ukraine attempts to defend against advancements, including incidents like abandoning a post in Huliaipole due to infiltrating Russian soldiers.

Devdiscourse News Desk | Updated: 27-12-2025 05:27 IST | Created: 27-12-2025 05:27 IST
Russia Claims Key Village in Southeastern Ukraine Amid Ongoing Tensions
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Russia's Defence Ministry announced on Friday the capture of Kosivtseve, a village in Ukraine's southeastern Zaporizhzhia region, marking a significant milestone in their slow westward advance.

Despite territorial losses to Russian forces, Ukrainian troops continue to mount a defense, with significant incidents, including command posts being misled into retreat by Russian soldiers.

Both sides report ongoing skirmishes, with the Russian side leveraging drones and strategically reclaiming areas, while Ukraine sends reinforcements to areas such as Myrnohrad, underscoring the complexity of the frontline dynamics.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Tragic Shooting Amid Child Custody Exchange in Mint Hill

Tragic Shooting Amid Child Custody Exchange in Mint Hill

 Global
2
Mudslides and Chaos: Southern California's Response to Holiday Storm

Mudslides and Chaos: Southern California's Response to Holiday Storm

 Global
3
US Strikes Shake Nigerian Village: An Evolving Conflict

US Strikes Shake Nigerian Village: An Evolving Conflict

 Brazil
4
Gus Atkinson's Injury Setback in the Ashes Series

Gus Atkinson's Injury Setback in the Ashes Series

 Australia

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI-powered digital twins could become backbone of future healthcare

Explainable AI offers cities new tool to target GBV prevention

AI-powered soil mapping cuts fertilizer use and boosts yields

Large language models move closer to clinical use in nutrition assessment

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025