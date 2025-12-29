Kim Jong Un Oversees Strategic Missile Test to Bolster Nuclear Deterrent
Kim Jong Un supervised a strategic missile drill, showcasing North Korea's commitment to strengthening its nuclear capabilities amid mounting security threats. Cruise missiles hit targets accurately, reaffirming the reliability of the DPRK's arsenal. Kim emphasized continual efforts to enhance their nuclear defense capabilities.
Kim Jong Un, the leader of North Korea, supervised a long-range strategic cruise missile launch drill, according to state media outlet KCNA on Monday.
The missiles successfully traveled over the sea west of the Korean Peninsula, hitting precise targets, signaling the reliability of North Korea's nuclear deterrent. Kim expressed satisfaction over the performance.
Asserting regular testing as essential amidst security challenges, Kim stated that North Korea is committed to developing its nuclear combat capabilities, reinforcing its defense stance.