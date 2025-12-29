Left Menu

Kim Jong Un Oversees Strategic Missile Test to Bolster Nuclear Deterrent

Kim Jong Un supervised a strategic missile drill, showcasing North Korea's commitment to strengthening its nuclear capabilities amid mounting security threats. Cruise missiles hit targets accurately, reaffirming the reliability of the DPRK's arsenal. Kim emphasized continual efforts to enhance their nuclear defense capabilities.

Devdiscourse News Desk | Updated: 29-12-2025 03:05 IST | Created: 29-12-2025 03:05 IST
Kim Jong Un Oversees Strategic Missile Test to Bolster Nuclear Deterrent
Kim Jong Un

Kim Jong Un, the leader of North Korea, supervised a long-range strategic cruise missile launch drill, according to state media outlet KCNA on Monday.

The missiles successfully traveled over the sea west of the Korean Peninsula, hitting precise targets, signaling the reliability of North Korea's nuclear deterrent. Kim expressed satisfaction over the performance.

Asserting regular testing as essential amidst security challenges, Kim stated that North Korea is committed to developing its nuclear combat capabilities, reinforcing its defense stance.

TRENDING

1
Trump's Hopeful Tone on Ukraine Peace Talks

Trump's Hopeful Tone on Ukraine Peace Talks

 United States
2
Ironclad Security: Europe’s Pledge to Ukraine

Ironclad Security: Europe’s Pledge to Ukraine

 Belgium
3
Mahfuz Alam Distances from Jamaat Alliance Amid NCP Rift

Mahfuz Alam Distances from Jamaat Alliance Amid NCP Rift

 Bangladesh
4
Ivory Coast and Cameroon Share Spoils in Thrilling AFCON Showdown

Ivory Coast and Cameroon Share Spoils in Thrilling AFCON Showdown

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Digital markets don’t collapse under regulation, they adapt and expand

AI can improve planning for climate-driven flood risks

AI is quietly altering human cognition

AI data centers are pushing power Grids to the edge

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025