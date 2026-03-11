Tensions Escalate: Russia Condemns Ukrainian Strike on Bryansk
Russia's Foreign Ministry condemns a Ukrainian strike on Bryansk as a terrorist attack, accusing Britain of involvement. The strike resulted in civilian casualties, with Ukraine targeting a missile component plant. Moscow accuses Ukraine of deliberately targeting civilians, escalating the conflict's tensions.
Russia's Foreign Ministry condemned a Ukrainian strike on Bryansk this Wednesday, labelling it a 'terrorist attack' and accusing Britain of violating international legal norms by using its missiles in the attack.
The ministry's statement claims the strike aimed to disrupt peace efforts and exacerbate the conflict escalation.
This comes as Bryansk regional governor, Alexander Bogomaz, reported six civilian deaths and 42 injuries, though the targets remain unspecified. Ukraine, in contrast, states their strike targeted a crucial factory for missile components, while Moscow accused Ukraine of intentionally targeting civilians.
