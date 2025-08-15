Trump's Stance on Ukraine-Russia Territorial Negotiations
U.S. President Donald Trump announced that Ukraine should independently decide on territorial swaps with Russia. The comments were made en route to Alaska for discussions with Russian President Vladimir Putin during a flight on Air Force One.
Devdiscourse News Desk | Updated: 15-08-2025 18:11 IST | Created: 15-08-2025 18:11 IST
President Donald Trump has emphasized that Ukraine should make its own decisions regarding potential territorial exchanges with Russia.
Speaking to reporters aboard Air Force One, Trump revealed this stance while traveling to Alaska.
The President's visit was set to include discussions with Russian President Vladimir Putin.
